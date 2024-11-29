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17:47, 29 ноября 2024Силовые структуры

В российском городе отец избил дочь за ее внешность и выбросил в окно с четвертого этажа

В Иркутске задержан мужчина, избивший дочь и выбросивший ее в окно с 4-го этажа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Иркутске задержан мужчина, который избил 17-летнюю дочь из-за ее внешности и выбросил ее в окно с четвертого этажа. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, задержанный — житель Узбекистана. В отношении него правоохранители проводят проверку. Отмечается, что пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у подростка черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима жителя Кемерово, который больше полугода истязал сына и выкинул из окна малолетнюю дочь. По данным следствия, в период с ноября 2023 года по июль 2024-го осужденный, находясь в своем доме по улице Леонова, систематически избивал восьмилетнего сына руками и подручными средствами. Он же в июле избил семилетнюю дочь, после чего выбросил ее из открытого окна первого этажа.

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