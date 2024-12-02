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11:19, 2 декабря 2024Россия

Российские разведчики сорвали попытку ВСУ усилить группировку в Курской области

Разведчики сорвали попытку ВСУ усилить группу под Суджей в Курской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: РЕН ТВ

Российские разведчики сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить группировку в Суджанском районе Курской области, передает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, небольшой отряд забросили под Суджу. Там бойцы, оставаясь незамеченными, вычислили пути, которыми украинские солдаты пользовались для снабжения своих сил.

Российская разведгруппа продвинулась в Курской области на 15 километров.

«Была задача — выявить пути снабжения, как они вывозят раненых и поставляют личный состав. Задача была выполнена», — отметил боец с позывным Высота.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Орел рассказал об атаке ВСУ с техникой НАТО в Курской области. Он также продемонстрировал медиафайлы, на которых запечатлена подбитая военная техника.

ЖЗЛ
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