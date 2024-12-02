Российские войска нанесли удар по ВСУ в Винницкой области

Российские войска нанесли удар по расположению ВСУ в Винницкой области

Координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удары по расположению украинских войск в Винницкой области Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в Винницкой области Украины прогремел взрыв. Он также сообщил, что российские военные нанесли удар по скоплению техники Вооруженных сил Украины в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины при помощи дрона атаковали Горловку в Донецкой народной республике. Инцидент произошел 1 декабря в центральном районе города. Украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.