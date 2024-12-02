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09:35, 2 декабря 2024Силовые структуры

Российский подросток вступил в легион «Свобода России» и попал под суд

В Кузбассе подростка будут судить за участие в легионе «Свобода России»
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд рассмотрит дело в отношении несовершенолетнего участника легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в период с мая по июнь обвиняемый вступил в ряды легиона и собирал для него сведения о стратегически важных промышленных объектах. Сотрудникам ФСБ удалось задержать подростка. Против него возбуждено дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

Отмечается, что россиянин частично признал вину. Сейчас он находится под стражей.

Ранее силовики задержали жителя Мариуполя, который призывал к насилию над русскими в социальных сетях. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

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