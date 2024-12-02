Российский посол заявил о риске опасных инцидентов из-за НАТО в Арктике

Посол РФ Корчунов заявил о риске опасных инцидентов из-за НАТО в Арктике

Посол РФ в Норвегии Николай Корчунов заявил, что линия НАТО по наращиванию военной деятельности в Арктике может привести к опасным инцидентам и Норвегии. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«В результате наращивания военной деятельности альянса в Арктике, которая еще недавно была зоной низкой напряженности, в регионе резко повышается конфронтационность», — отметил Корчунов, добавив, что в отсутствие эффективных мер доверия и каналов коммуникации по военной линии такая тенденция чревата рисками опасных инцидентов и эскалации.

Посол добавил, что никакой угрозы военного нападения на Норвегию нет, отсюда появляется вопрос о том, куда собираются десантироваться военные НАТО.

Ранее сообщалось, что центр десантных операций НАТО в Арктике открыли на севере Норвегии. Находящийся в Серрейсе центр специализируется на подготовке голландского, британского и американского контингентов.