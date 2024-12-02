Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 2 декабря 2024Россия

Российский рядовой помог уничтожить группу диверсантов ВСУ

Рядовой Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ в зоне СВО
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Рядовой Сергей Калашников помог уничтожить группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Калашников из отряда Барс-16, находясь на наблюдательном посту, вел воздушную разведку местности с помощью беспилотника. Группу бойцов ВСУ он обнаружил в прилегающем лесном массиве — они были вооружены стрелковым оружием и гранатометом.

Российский рядовой оценил обстановку и передал координаты расположения противника командованию отряда. На основании этого по вражеским позициям нанесли минометный удар. Еще один удар российские военные нанесли после того, как Калашников доложил о том, что некоторые диверсанты укрылись в овраге.

«Благодаря смелым и профессиональным действиям Сергея Калашникова вооруженное формирование противника, готовившего наступление, было уничтожено», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рядовой Игорь Орлов обеспечил поражение пехоты ВСУ на одном из направлений боевых действий. Когда российские подразделения отражали наступление противника, он обнаружил их пехоту и несколько автомобилей и способствовал уничтожению.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Польше сообщили о повреждении газопровода «Дружба». Оператор назвал возможной причиной диверсию

      Российский рядовой помог уничтожить группу диверсантов ВСУ

      Названы самые подорожавшие продукты для новогоднего стола

      Россиянка описала привычку европейцев экономить фразой «русские могут себе позволить»

      Российскому военному дали восемь лет за самоволку

      Эксперты оценили ситуацию с картами UnionPay в России

      Украина за ночь пыталась ударить по четырем регионам России

      В Совфеде спрогнозировали следующий шаг Байдена после помилования своего сына Хантера

      Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ

      Раскрыты траты россиян на украшение квартиры к Новому году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше