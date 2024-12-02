Российский рядовой помог уничтожить группу диверсантов ВСУ

Рядовой Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ в зоне СВО

Рядовой Сергей Калашников помог уничтожить группу диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Калашников из отряда Барс-16, находясь на наблюдательном посту, вел воздушную разведку местности с помощью беспилотника. Группу бойцов ВСУ он обнаружил в прилегающем лесном массиве — они были вооружены стрелковым оружием и гранатометом.

Российский рядовой оценил обстановку и передал координаты расположения противника командованию отряда. На основании этого по вражеским позициям нанесли минометный удар. Еще один удар российские военные нанесли после того, как Калашников доложил о том, что некоторые диверсанты укрылись в овраге.

«Благодаря смелым и профессиональным действиям Сергея Калашникова вооруженное формирование противника, готовившего наступление, было уничтожено», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что рядовой Игорь Орлов обеспечил поражение пехоты ВСУ на одном из направлений боевых действий. Когда российские подразделения отражали наступление противника, он обнаружил их пехоту и несколько автомобилей и способствовал уничтожению.