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09:16, 26 ноября 2024Россия

Стало известно об обеспечившем поражение пехоты ВСУ российском рядовом

МО РФ: рядовой Орлов обеспечил уничтожение пехоты ВСУ артиллерией и минометами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Рядовой ВС России Игорь Орлов обеспечил поражение пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений боевых действий. Когда российские подразделения отражали наступление противника, он обнаружил их пехоту и несколько автомобилей и способствовал уничтожению, рассказали в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что во время наблюдения за полем боя Орлов обратил внимание на движение украинских автомобилей, которые перебрасывали штурмовиков к переднему краю. Военнослужащий передал координаты сосредоточения сил противника командованию. В итоге подкрепление было уничтожено огнем артиллерии и минометов.

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