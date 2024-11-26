Стало известно об обеспечившем поражение пехоты ВСУ российском рядовом

МО РФ: рядовой Орлов обеспечил уничтожение пехоты ВСУ артиллерией и минометами

Рядовой ВС России Игорь Орлов обеспечил поражение пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений боевых действий. Когда российские подразделения отражали наступление противника, он обнаружил их пехоту и несколько автомобилей и способствовал уничтожению, рассказали в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что во время наблюдения за полем боя Орлов обратил внимание на движение украинских автомобилей, которые перебрасывали штурмовиков к переднему краю. Военнослужащий передал координаты сосредоточения сил противника командованию. В итоге подкрепление было уничтожено огнем артиллерии и минометов.