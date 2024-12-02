С Сахалина в зону СВО отправили партию дронов и средств РЭБ

С Сахалина в зону СВО отправили крупную партию дронов и средств РЭБ

Большая партия спецтехники и снаряжения отправилась с Сахалина в Донбасс. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сахалинские солдаты в зоне проведения спецоперации получат беспилотные авиасистемы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По словам главы региона Валерия Лимаренко, на Сахалине учитывают каждую просьбу островных бойцов.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Тольятти Николай Ренц после отставки уехал на специальную военную операцию (СВО) на Украину. Ренц разъяснил, что поучаствовал в доставке бойцам автомобиля УАЗ, средств для эвакуации раненых, тактических аптечек, воды, медицинских препаратов и вооружения.