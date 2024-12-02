Сбежавшего из колонии-поселения россиянина осудили

В Свердловской области суд приговорил мужчину за побег из колонии-поселения

В Свердловской области суд приговорил мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 313 («Побег из места лишения свободы») УК РФ. Он во всем сознался и раскаялся в содеянном.

По версии следствия, днем 21 августа обвиняемый, убедившись в отсутствии контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения, покинул его территорию. На момент побега неотбытая часть его наказания составила год и 29 дней. Мужчину задержали 22 августа.

Беглец был приговорен к трем годам лишения свободы по части 2 статьи 167 («Умышленные уничтожение или повреждения имущества»), части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 («Покушение на умышленные уничтожение или повреждения имущества») УК РФ.

Ранее в Липецкой области шестеро осужденных сбежали из колонии общего режима №2 через 65-метровый подкоп. Следователи также возбудили в отношении них уголовное дело. Мужчин удалось задержать.