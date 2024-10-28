Против сбежавших из липецкой колонии заключенных возбудили дело

Против сбежавших из липецкой колонии заключенных возбудили дело о побеге

Против шестерых заключенных, которые накануне сбежали из исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Им вменяют часть 2 статьи 313 («Побег из места лишения свободы») УК РФ.

Ранее следователи также возбудили уголовное дело по статье о халатности после побега заключенных из липецкой колонии. Ход расследования дела взят на контроль прокуратуры.

Шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп вечером 25 октября. Пятерых из них удалось задержать и допросить.

Уточняется, что беглецы — выходцы из Средней Азии.