Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:45, 28 октября 2024Силовые структуры

Против сбежавших из липецкой колонии заключенных возбудили дело

Против сбежавших из липецкой колонии заключенных возбудили дело о побеге

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Против шестерых заключенных, которые накануне сбежали из исправительной колонии общего режима №2 в Липецкой области, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Им вменяют часть 2 статьи 313 («Побег из места лишения свободы») УК РФ.

Ранее следователи также возбудили уголовное дело по статье о халатности после побега заключенных из липецкой колонии. Ход расследования дела взят на контроль прокуратуры.

Шестеро осужденных сбежали из колонии через 65-метровый подкоп вечером 25 октября. Пятерых из них удалось задержать и допросить.

Уточняется, что беглецы — выходцы из Средней Азии.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о поддержке России участниками БРИКС

      Стало известно о проблемах с продажей билетов на концерт Галкина в США

      Известного своей вежливостью российского полицейского задержали за оплеуху

      Российские войска уничтожили израильский радиолокационный комплекс ieMHR

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт под Донецком

      Россиянин ушел на СВО из-за долгов жены

      В России предупредили о возможности «идеального шторма» в экономике

      Карпин назвал расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи

      Ветеран ЧВК «Вагнер» с инвалидностью пожаловался на кавказцев и попросил о помощи

      Обвиненный в домогательствах Депардье отказался явиться в суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше