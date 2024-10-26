Шесть заключенных сбежали из колонии, где сидит известный киллер. Они вырыли 65-метровый подкоп

В Липецке шестеро заключенных сбежали из колонии, возбуждено дело о халатности

Из исправительной колонии №2 общего режима в Липецкой области сбежали шесть заключенных. Они сделали подкоп, длина которого могла составить 65 метров.

Беглецы оказались выходцами из Средней Азии — гражданами Узбекистана и Таджикистана. Они сидели за педофилию, наркотики и разбой. Двух уже успели поймать в соседнем регионе.

Побег обнаружили утром в ходе обхода

УФСИН по Липецкой области пояснило, что утром 26 октября при проведении обхода территории зоны был обнаружен подкоп. «Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести. Все выходцы из Средней Азии», — уточнили в ведомстве.

По тревоге был поднят личный состав сводного отряда, выставлены временные розыскные посты, разосланы ориентировки на осужденных, по горячим следам направлены резервные группы и группы преследования.

Кроме того, в УФСИН назначили служебную проверку и пообещали привлечь к ответственности виновных.

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что все оперативные службы сосредоточены на их поиске. Он также призвал, несмотря на очевидное беспокойство граждан, не поддаваться панике, и предупредил об ожидающихся вбросах и фейках, связанных с побегом. «Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией», — посчитал глава региона.

Сбежавшие оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана

Mash уточнил, что пятеро беглецов — граждане Узбекистана, еще один из Таджикистана. Канал также опубликовал ориентировки на сбежавших из их личных дел.

Двоим из сбежавших по 19 лет — это Парвозбек Турабаев и Хуршидбек Ганиев. Первый был осужден в прошлом году по статье о наркотиках в крупном размере (статья 228.1) на четыре года, второй — по той же статье, но на шесть лет. Оба находились в липецкой колонии с конца 2023 года. У Ганиева в месте регистрации указано «бомж».

Еще троим — по 28 лет. Это Дилшод Арслонов и Тургун Абдуллаев и Бахтиер Жумаев. Первый отбывал наказание за изнасилование ребенка в возрасте от 12 до 14 лет. Второй и третий по статьям об изнасиловании были осуждены на 12 и 7,5 года соответственно.

Еще один беглец, как утверждает Shot, это 27-летний Даврон Джабборов из Таджикистана, осужденный в 2022 году на шесть лет за изнасилование и разбой. В липецкую колонию он прибыл из Серпухова в июле прошлого года.

Источник ТАСС уточнил, что двое были осуждены за покушения на сбыт наркотиков. Четверо из сбежавших были осуждены в Подмосковье, двое — в Воронежской области.

Беглецы вырыли подкоп в 65 метров и сбежали накануне

Mash также утверждает, что заключенные планировали побег более полугода — они вырыли тоннель общей длиной около 65 метров в промзоне, где обрабатывали дерево. Baza добавляет, что они сделали целых два подкопа, один, по их данным — длиной 37 метров. Осужденные выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое выходило на внутреннюю запретную зону, где ходит караул. Затем они якобы сделали еще один подкоп — под забор — и смогли выйти с территории колонии.

Также стало известно, что инструменты для подкопа заключенные украли в мастерской еще в марте. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.

Им удалось сбежать еще накануне, 25 октября, во время вечерней пересменки дежурных. Утверждается также, что сотрудники колонии заметили подкоп и побег также в пятницу и почти сутки пытались найти беглецов своими силами. Уже утром в субботу к делу уже подключились сотрудники из Москвы.

Также названа предполагаемая причина побега — перевод части группы в категорию «опущенных» из-за статей об изнасиловании.

Двух поймали в соседней области

Позднее Игорь Артамонов заявил, что двое сбежавших заключенных были задержаны в Тамбовской области.

Они добрались до соседней области на попутках, где их задержали сотрудники ДПС. Выясняется, почему водители согласились их и угрожали ли беглецы им. Кроме того, стало известно, что после побега из колонии все зэки разделились и переоделись в спортивные костюмы.

Задержание в селе Петровка Сампурского района попало на видео. По словам очевидцев, всего в компании было четыре человека: двоих задержали, двое скрылись. Предположительно, это те же беглецы из колонии, сейчас их ищут.

Предварительно, пойманы Хуршидбек Ганиев и Бахтиер Жумаев. Они пытались оказывать сопротивление полицейским.

В этой колонии сидит известный киллер Ореховской ОПГ

Как уточняется, именно в этой колонии, откуда сбежали заключенные, отбывает 23-летнее наказание киллер Ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Алексей Шерстобитов, известный как Леша Солдат.

В начале месяца стало известно, что он попал под программу о защите свидетелей, после чего подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Однако ему отказали в УДО. С чем связано это решение, неизвестно, так как все документы Шерстобитова засекречены. Кроме того, сообщается, что в свое время к киллеру в исправительную колонию приезжал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и лично предлагал ему принять участие в специальной военной операции (СВО). Однако тогда Шерстобитов отказался, сославшись на здоровье.

При этом ФСИН заявляла, что информация о подаче им ходатайства об УДО, как и сообщения об отказе, не соответствует действительности.

На данный момент 57-летний Шерстобитов отбывает 23-летний срок. На свободу официально он должен выйти в 2029 году.