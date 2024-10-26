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12:10, 26 октября 2024Силовые структуры

УФСИН по Липецкой области пообещало наказать виновных в побеге заключенных

УФСИН по Липецкой области: виновные в побеге заключенных будут наказаны

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Лица, виновные в побеге заключенных из исправительной колонии №2, будут наказаны. Об этом сообщило Управление ФСИН (УФСИН) по Липецкой области на своем официальном сайте.

«Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности», — заявили в УФСИН.

В ведомстве добавили, что личный состав сводного отряда УФСИН был поднят по тревоге, в настоящее время проводятся мероприятия по розыску сбежавших заключенных.

Ранее Следственное управление СК по Липецкой области возбудило уголовное дело о халатности из-за побега из исправительной колонии.

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      Елизавета Мытарева
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