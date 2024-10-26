Раскрыта дата последней внеплановой проверки липецкой колонии

Shot: последняя внеплановая проверка липецкой колонии прошла 7,5 года назад

УФСИН по Липецкой области пообещало наказать виновных в побеге заключенных

Начало событий в новости УФСИН по Липецкой области пообещало наказать виновных в побеге заключенных

Последний раз колонию общего режима №2 в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключенных, внепланово проверяли 7,5 года назад. Такую дату раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в апреле 2017 года Роструд выявил нарушение в оформлении материалов расследования несчастных случаев.

Шестеро заключенных сбежали из липецкой колонии в пятницу, 25 октября. Беглецы сделали два подкопа — сначала они выкопали в заброшенном цеху яму-отверстие, которое вышло во внутреннюю запретную зону, а затем сделали еще один подкоп под забор.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности, а сотрудники ФСИН начали служебную проверку.

Уточняется, что двух сбежавших заключенных уже поймали. Их задержание попало на видео.

