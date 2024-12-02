Секс-работницы одной европейской страны добились права на пенсию и декретный отпуск

В Бельгии секс-работницам предоставили право на пенсию и декретный отпуск

В Бельгии секс-работницы получили право на больничный и декретный отпуск. Об этом пишет The Guardian.

В мае бельгийские законодатели проголосовали за то, чтобы предоставить секс-работницам те же трудовые права, что и любым другим работникам. Это было сделано с целью прекратить насилие и эксплуатацию в секс-индустрии. Согласно закону, вступившему в силу в воскресенье, 1 декабря, секс-работники должны заключать трудовые договоры и получать правовую защиту в соответствии с ними. Проститутки добились возможности получать пенсию и пособие по беременности и родам.

Это первый закон такого рода в мире. Он призван устранить серую правовую зону, которая появилась в 2022 году, когда проституция была декриминализована и никакой защиты или трудовых прав не предусматривалось. Теперь, согласно закону, секс-работники имеют право отказывать определенным клиентам или в совершении определенных действий. Их также не могут уволить за эти отказы. Работодатели должны обладать «хорошей репутацией» и иметь коммерческое помещение на территории этой европейской страны. Они также должны оборудовать помещения для секс-работы кнопками тревоги и душевыми, обеспечить наличие чистого белья и презервативов. Закон не распространяется на работу на дому, стриптиз и порноиндустрию.

Бельгийский союз секс-работников назвал закон «огромным шагом вперед, положившим конец правовой дискриминации». При этом представители профсоюза отметили, что правила могут «быть инструментализованы» для ликвидации секс-работы. Некоторые феминистские организации также раскритиковали закон.

Ранее в Амстердаме полицейские решили использовать голограмму молодой проститутки, чтобы раскрыть ее убийство 15-летней давности. Голограмму 19-летней девушки установили в «квартале красных фонарей».