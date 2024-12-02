Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:59, 2 декабря 2024Культура

SHAMAN назвал инициатора развода

SHAMAN заявил, что он являлся инициатором развода с Еленой Мартыновой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) раскрыл детали развода с Еленой Мартыновой. Его слова приводит StarHit.

«Это мой второй развод, поэтому я уже знаю, как это делается. Инициатором и в первом, и во втором случае был я», — заявил артист он в ходе передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Исполнитель также назвал расставание с супругой бедой. «Очень сильно эту тему переживаю, все-таки семь лет и даже больше с человеком были вместе. Когда это происходит после такого длительного периода, это всегда непросто, больно, что называется, отрывать с кожей», — поделился он, добавив, что благодарен Мартыновой.

В конце сентября Дронов объявил в своих соцсетях о разводе с супругой. Певец рассказал, что пара рассталась по обоюдному согласию и без каких-либо обид друг на друга.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о невозможности вернуть потерянные территории

      В Кремле заявили о росте недовольства Зеленским на Украине

      Певица Глюкоза кардинально сменила имидж

      «Газпром» нарастил поставки газа в Китай до максимума

      Угрозу Трампа наказать за отказ от доллара назвали неосуществимой

      Доля Windows 11 неожиданно упала

      В США указали на проблему обученной в Европе бригады ВСУ

      В Госдуме высказались о возможных переговорах России и Украины

      Переживший самое смертоносное цунами мужчина раскрыл секрет своего спасения

      Жена российского генерала назвала главную проблему участников СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше