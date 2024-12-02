SHAMAN назвал инициатора развода

SHAMAN заявил, что он являлся инициатором развода с Еленой Мартыновой

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) раскрыл детали развода с Еленой Мартыновой. Его слова приводит StarHit.

«Это мой второй развод, поэтому я уже знаю, как это делается. Инициатором и в первом, и во втором случае был я», — заявил артист он в ходе передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Исполнитель также назвал расставание с супругой бедой. «Очень сильно эту тему переживаю, все-таки семь лет и даже больше с человеком были вместе. Когда это происходит после такого длительного периода, это всегда непросто, больно, что называется, отрывать с кожей», — поделился он, добавив, что благодарен Мартыновой.

В конце сентября Дронов объявил в своих соцсетях о разводе с супругой. Певец рассказал, что пара рассталась по обоюдному согласию и без каких-либо обид друг на друга.