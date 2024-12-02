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06:04, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Симоньян предрекла остановку эскалации конфликта со стороны Запада

Симоньян: Запад остановится первым, так как не жаждет победы, как Россия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Запад первым остановится в эскалации конфликта на Украине, так как не жаждет победы, в отличие от России. Такое развитие событий предрекла главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«У меня нет никаких сомнений, что они (Запад) остановятся первыми. Потому что нашей страсти к победе, нашего "Вставай, страна огромная" у них нет и никогда не было», — сказала Симоньян.

Также главный редактор RT напомнила о благородстве России во время ведения боевых действий. В качестве примера она привела войну с Карлом Великим, когда Петр I, несмотря на конфликт, подарил Швеции еду, вино и лекарства.

Ранее отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Джо Байден должен перестать своими действиями подпитывать войну на Украине, уже проигранную Западом.

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