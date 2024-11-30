Байдена призвали перестать провоцировать уже проигранную войну

Военный Дэвис призвал Байдена перестать провоцировать уже проигранную войну

Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что президент США Джо Байден должен перестать своими действиями подпитывать войну на Украине, уже проигранную Западом. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Дэвис отметил, что Байдену следует перестать провоцировать уже проигранную войну.

«Этот единственный парень [Джо Байден] должен заткнуться. Просто перестать болтать. Перестать выдавать разрешения на войну, которая уже проиграна», — призвал военный.

Экс-подполковник также обратился к западным союзникам Украины с просьбой перестать дразнить Россию. Он назвал провокации в отношении Москвы наиболее опасным моментом за последние три года. «Мы не можем бить медведя в грудь, чтобы проверить, навредит ли он нам», — заключил Дэвис.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS вглубь территории России. Позже стало известно, что он также разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.