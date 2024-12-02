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09:49, 2 декабря 2024Мир

Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины

Столтенберг: Украина может временно уступить территории ради прекращения огня
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Fure / NTB / Reuters

Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Tagesschau.

«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем», — отметил бывший генсек альянса.

Столтенберг допустил, что Киев может пойти на «временную уступку» территорий ради прекращения огня. По его словам, Украине важны гарантии безопасности, которые могут включать вступление в НАТО и другие способы поддержки.

Ранее бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван заявил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины.

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