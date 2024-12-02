Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины

Столтенберг: Украина может временно уступить территории ради прекращения огня

Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Tagesschau.

«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем», — отметил бывший генсек альянса.

Столтенберг допустил, что Киев может пойти на «временную уступку» территорий ради прекращения огня. По его словам, Украине важны гарантии безопасности, которые могут включать вступление в НАТО и другие способы поддержки.

Ранее бывший глава военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван заявил, что войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины.