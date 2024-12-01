Во Франции допустили размещение западных военных на Украине

Генерал Тринкван: размещение западных войск на Украине для безопасности возможно

Войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины. Такой вариант развития событий допустил бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван, его цитирует РИА Новости.

Так военный ответил на идею Владимира Зеленского, пожелавшего остановить «горячую фазу» конфликта на Украине, приняв ее под «зонтик НАТО».

«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс», — высказался Тринкван. Уже потом, по его словам, будут переговоры.

В свою очередь, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину. Онак добавила, что даже в случае заключения перемирия Европа должна сыграть значительную роль в последующих событиях.

Газета The New York Times (NYT) между тем отмечала, что возможность вступления Украины в НАТО при президентстве Дональда Трампа невелика. В статье отмечалось, что администрация Трампа уже неоднократно заявляла об отсутствии планов поддерживать членство Украины в НАТО в ближайшее время. Авторы материала указали, что это лишь усиливает разногласия среди стран альянса в вопросе поддержки Киева.