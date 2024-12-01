Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 1 декабря 2024Мир

Во Франции допустили размещение западных военных на Украине

Генерал Тринкван: размещение западных войск на Украине для безопасности возможно
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexandru Dobre / AP

Войска стран Запада могут быть размещены на замороженной линии фронта ради безопасности Украины. Такой вариант развития событий допустил бывший глава французской военной миссии при ООН, генерал Доминик Тринкван, его цитирует РИА Новости.

Так военный ответил на идею Владимира Зеленского, пожелавшего остановить «горячую фазу» конфликта на Украине, приняв ее под «зонтик НАТО».

«Чтобы поддерживать прекращение огня, мы размещаем войска на линии разграничения, спрашивая европейские страны, согласны ли они их предоставить. Это было бы косвенным способом их интеграции в процесс», — высказался Тринкван. Уже потом, по его словам, будут переговоры.

В свою очередь, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину. Онак добавила, что даже в случае заключения перемирия Европа должна сыграть значительную роль в последующих событиях.

Газета The New York Times (NYT) между тем отмечала, что возможность вступления Украины в НАТО при президентстве Дональда Трампа невелика. В статье отмечалось, что администрация Трампа уже неоднократно заявляла об отсутствии планов поддерживать членство Украины в НАТО в ближайшее время. Авторы материала указали, что это лишь усиливает разногласия среди стран альянса в вопросе поддержки Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС оценили вероятность отправки войск на Украину

      В Госдуме предупредили Загитову о возможных проблемах с выездом из России из-за штрафов

      В Раде заявили об увеличении риска потери Украиной территорий

      Во Франции допустили размещение западных военных на Украине

      Асад пообещал победить терроризм в Сирии

      Киев поможет подготовить Кривой Рог к зиме

      «Локомотив» проиграл «Химкам» в матче РПЛ

      В Британии соперничество России и Запада сравнили с фильмом «Все, везде и сразу»

      Хуситы объявили об использовании против Израиля гиперзвуковой ракеты

      В Крыму обвинили Украину в использовании портов для поставок оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше