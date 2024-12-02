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17:09, 2 декабря 2024Силовые структуры

Трое бывших топ-менеджеров из структуры «Ростеха» сели за взятки и злоупотребления

Суд дал экс-топ-менеджерам компаний «Ростеха» от 5 до 9 лет за взятки
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы вынес приговор троим бывшим топ-менеджерам предприятий, входящих в структуру корпорации «Ростех». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые получили от пяти до девяти лет лишения свободы за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Бывший гендиректор компании «РЗМ-Технологии», экс-депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Зозуля осужден на девять лет заключения в колонии за получение незаконного вознаграждения и злоупотребления.

Посредники в передаче взяток — гендиректор завода имени Свердлова Юрий Шумский и Олег Корпатенко — получили восемь и пять лет соответственно, причем последний был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.

Зозуля и Шумский были арестованы Савеловским судом Москвы в сентябре 2022 года, уточняет «Коммерсантъ». По данным издания, им вменялось получение откатов от поставщиков компонентов для производства взрывчатых веществ и представителей компаний, которые покупали продукцию завода по завышенным ценам. Сумма взяток превысила 33 миллиона рублей.

28 ноября сообщалось, что невестка бизнесмена и генерального директора строительной компании «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе, обвиняемого в даче взятки топ-менеджеру «Росатома» Геннадию Сахарову, попросила снять арест с ее дорогих украшений.

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