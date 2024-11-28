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10:14, 28 ноября 2024Силовые структуры

Невестка фигуранта дела топ-менеджера «Росатома» попросила вернуть ей украшения

Невестка фигуранта дела топ-менеджера «Росатома» просит снять арест с украшений
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Невестка бизнесмена и генерального директора строительной компании «Оргэнергострой» Элгуджа Кокосадзе, обвиняемого в даче взятки топ-менеджеру «Росатома» Геннадию Сахарову, попросила снять арест с ее дорогих украшений. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, о ходатайстве женщины стало известно в ходе рассмотрения уголовного дела. В нем она просит суд вернуть украшения фирм Van Cleef&Arpers, Chopard, Tiffany и других, а также снять арест, наложенный на ее денежные средства в различной валюте.

Уточняется, что все вышеперечисленное было арестовано как имущество подсудимого. В настоящее время ходатайство оставлено без движения, так как невестка бизнесмена не является участником процесса.

Элгудж Кокосадзе был задержан в марте текущего года. По версии следствия, он передал взятку Геннадию Сахарову за содействие в получении подряда на выполнение работ для «Росатома».

ЖЗЛ
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