Бизнесмена арестовали по делу топ-менеджера «Росатома»

В Москве суд арестовал второго фигуранта дела топ-менеджера «Росатома» Сахарова

Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта по уголовному делу топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая избрана Элгуджу Кокосадзе. Ему вменяется дача взятки. Он является гендиректором строительной компании «Оргэнергострой».

Денежное вознаграждение предназначалось за содействие в получении подряда на выполнение работ для «Росатома», пишет «Коммерсантъ».

28 марта этот же суд взял под стражу директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова.

В «Росатоме» заявили о сотрудничестве и помощи правоохранительным органам в рамках расследования коррупционного дела.