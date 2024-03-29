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12:01, 29 марта 2024Силовые структуры

Бизнесмена арестовали по делу топ-менеджера «Росатома»

В Москве суд арестовал второго фигуранта дела топ-менеджера «Росатома» Сахарова
Элгуджа Кокосадзе

Элгуджа Кокосадзе. Кадр: АО Прогресс-Экология / YouTube

Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта по уголовному делу топ-менеджера «Росатома» Геннадия Сахарова, обвиняемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 мая избрана Элгуджу Кокосадзе. Ему вменяется дача взятки. Он является гендиректором строительной компании «Оргэнергострой».

Денежное вознаграждение предназначалось за содействие в получении подряда на выполнение работ для «Росатома», пишет «Коммерсантъ».

28 марта этот же суд взял под стражу директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова.

В «Росатоме» заявили о сотрудничестве и помощи правоохранительным органам в рамках расследования коррупционного дела.

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      Любовь Ширижик
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