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17:53, 2 декабря 2024Экономика

ЦБ предупредил россиян о расцвете рискованных схем покупки жилья

ЦБ: с отменой льготной ипотеки на рынке жилья появилось много рискованных схем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

После отмены массовой льготной ипотеки на рынке жилья появилось много рискованных схем. О расцвете невыгодных акций предупредил россиян замруководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России (ЦБ) Сергей Колганов, его слова передает РБК.

Основная из таких схем — рассрочка на квартиры, но доступны и другие предложения. «Есть более изысканные [программы], связанные с аккредитивом, — "бери кредит сейчас, а потом, через девять месяцев, когда родится ребенок, возьмешь семейную ипотеку". Мы видим, что половина выдач в рыночной ипотеке — это маркетинговые акции», — пояснил представитель ЦБ.

Подобные программы невыгодны для покупателей — они не могут точно спрогнозировать свое будущее и оценить финансовые возможности через несколько лет, когда платеж резко увеличится и изменится стоимость жилья. «Мы мониторим почти ежедневно каждого застройщика, каждый банк, чтобы видеть, как меняется ситуация на рынке. Но они (маркетинговые программы. — прим. "Ленты.ру") расцветают сейчас, их сейчас достаточно много и далеко не все они выгодны для потребителя», — заключил Колганов.

Ранее замглавы Минстроя Никита Стасишин заявил, что рассрочка на квартиры несет риски и для застройщика. Во-первых, у девелопера нет гарантий, что покупатель окажется в состоянии платить за недвижимость, а, во-вторых, застройщику в таких случаях сложнее обслуживать взятый на проектное финансирование кредит.

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