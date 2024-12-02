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12:57, 2 декабря 2024Россия

Участнику СВО отказали в восстановлении на учебе

Участнику СВО из Забайкалья отказали в восстановлении в колледже
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) из Забайкальского края рассказал, что ему отказали в восстановлении на учебе. Его слова приводит издание ChitaMedia.

Россиянин учился в одном из колледжей. Затем, по словам бойца, ему «пришлось отлучиться на неопределенный срок». При попытке восстановиться в учебном заведении он получил отказ.

В связи с этим военнослужащий обратился к главе края Александру Осипову. Губернатор указал, что прежде всего в ситуацию должна вмешаться администрация колледжа.

По словам бойца, он отсутствовал на учебе пять лет, что значительно превышает период проведения спецоперации. Был ли связан его уход с боевыми действиями в Донбассе до 2022 года, собеседник издания не уточнил.

Ранее другого участника СВО отчислили из дагестанского вуза. Из-за участия в боевых действиях студент пропустил сессию.

ЖЗЛ
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