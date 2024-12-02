Украине предрекли падение обороны

Полковник Матвийчук: захват Курахово приведет к падению обороны ВСУ

Захват российскими войсками Курахово будет означать падение устойчивости обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также падение промышленности страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Курахово — это логистический цент. А также последний оборонительный узел ВСУ, который готовился еще с 2014 года. После его падения российским военным также открывается путь на Покровское — это уже не только логистический, но и промышленный центр», — сказал полковник.

В этом районе, как объяснил Матвийчук, Украина добывает коксующийся уголь, широко использующийся, в частности, в металлургии. Его захват повлечет за собой упадок металлургической промышленности страны.

«Украина останется без угля, а это одновременно и удар по военно-промышленному комплексу. Получается, что захват Курахово означает и падение устойчивости обороны, и упадок промышленность», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинский аналитический портал DeepState сообщил, что российские войска продвинулись в Курахово, Берестовом и Новом Комаре в Донецкой народной республике (ДНР). Также они продвигаются в селе Погребки в Курской области.