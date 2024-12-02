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19:56, 2 декабря 2024Бывший СССР

Украине предрекли падение обороны

Полковник Матвийчук: захват Курахово приведет к падению обороны ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/

Захват российскими войсками Курахово будет означать падение устойчивости обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также падение промышленности страны, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Курахово — это логистический цент. А также последний оборонительный узел ВСУ, который готовился еще с 2014 года. После его падения российским военным также открывается путь на Покровское — это уже не только логистический, но и промышленный центр», — сказал полковник.

В этом районе, как объяснил Матвийчук, Украина добывает коксующийся уголь, широко использующийся, в частности, в металлургии. Его захват повлечет за собой упадок металлургической промышленности страны.

«Украина останется без угля, а это одновременно и удар по военно-промышленному комплексу. Получается, что захват Курахово означает и падение устойчивости обороны, и упадок промышленность», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинский аналитический портал DeepState сообщил, что российские войска продвинулись в Курахово, Берестовом и Новом Комаре в Донецкой народной республике (ДНР). Также они продвигаются в селе Погребки в Курской области.

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