Украинских специалистов заметили с террористами в научном центре в Алеппо

Украинские специалисты в сопровождении террористов из движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) были замечены в научном центре в провинции Алеппо. Об этом РИА Новости сообщили источники в Сирии со ссылкой на очевидцев.

Они также сообщили, что украинские специалисты были в здании научно-исследовательского центра в городе Сфира в провинции Алеппо и в одном из юго-западных районов города Алеппо неподалеку от здания местной военно-инженерной академии.

Ранее сообщалось, что боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» смогли захватить второй по величине город в Сирии Алеппо при поддержке советников с Украины, а также с помощью американских передовых технологий. Высокие технологии, которые использовались террористами для наступательных операций, предоставил Вашингтон.