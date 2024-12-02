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21:45, 2 декабря 2024Мир

Украинских специалистов заметили с террористами в Сирии

Украинских специалистов заметили с террористами в научном центре в Алеппо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anas Alkharboutli / Global Look Press

Украинские специалисты в сопровождении террористов из движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация) были замечены в научном центре в провинции Алеппо. Об этом РИА Новости сообщили источники в Сирии со ссылкой на очевидцев.

Они также сообщили, что украинские специалисты были в здании научно-исследовательского центра в городе Сфира в провинции Алеппо и в одном из юго-западных районов города Алеппо неподалеку от здания местной военно-инженерной академии.

Ранее сообщалось, что боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» смогли захватить второй по величине город в Сирии Алеппо при поддержке советников с Украины, а также с помощью американских передовых технологий. Высокие технологии, которые использовались террористами для наступательных операций, предоставил Вашингтон.

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