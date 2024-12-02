США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

РИА: боевики захватили Алеппо с помощью технологий США и поддержки Украины

Боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) смогли захватить второй по величине город в Сирии Алеппо при поддержке советников с Украины, а также с помощью американских передовых технологий. Об этом РИА Новости сообщил источник, приближенный к сирийским спецслужбам.

По словам собеседника агентства, боевики группы ХТШ не имеют опыта применения высоких технологий, поэтому их освоение не было бы возможно без советников с Украины, «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России), а также тех сирийских офицеров, которые перешли на сторону террористов.

Высокие технологии, которые использовались террористами для наступательных операций, предоставил Вашингтон.

Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта — таким образом с большого расстояния происходили применение и навигация ударных БПЛА и дронов-камикадзе источник РИА Новости

Собеседник агентства отметил, что впервые с 2011 года армия Сирии столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы при наступлении боевиков.

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Иран заявил о поддержке США террористов в Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи указывал на то, что террористические группировки в Сирии, участвовавшие в том числе в наступлении на Алеппо, действуют в координации с США.

«Совпадения между активизацией террористов на севере Сирии с наступлением режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, а также заявления Вашингтона, что он не чувствует никаких угроз со стороны этих террористических группировок, говорят о том, что между ними и США существует координация», — отметил дипломат.

В свою очередь, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что США отрицают причастность к террористической атаке в Сирии. По его словам, Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и находится в контакте с властями стран Ближневосточного региона.

Россия и Турция могут быть втянуты в прямой конфликт в Сирии

Агентство Associated Press утверждает, что Россия и Турция могут быть втянуты в прямой конфликт в Сирии. К этому могут привести обострение ситуации в стране и наступление террористических группировок на Алеппо.

Кроме того, есть риск начала региональной войны на фоне конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС, напряженности в отношениях с Ираном и нестабильной ситуации в Ливане, пишут журналисты.

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

28 ноября сирийские вооруженные террористические группировки совершили крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе масштабного наступления им удалось захватить несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города. Армия Сирии ведет борьбу с боевиками, они несут потери.