Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 2 декабря 2024Мир

США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

РИА: боевики захватили Алеппо с помощью технологий США и поддержки Украины
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) смогли захватить второй по величине город в Сирии Алеппо при поддержке советников с Украины, а также с помощью американских передовых технологий. Об этом РИА Новости сообщил источник, приближенный к сирийским спецслужбам.

По словам собеседника агентства, боевики группы ХТШ не имеют опыта применения высоких технологий, поэтому их освоение не было бы возможно без советников с Украины, «Исламской партии Туркестана» (террористическая организация, запрещена в России), а также тех сирийских офицеров, которые перешли на сторону террористов.

Высокие технологии, которые использовались террористами для наступательных операций, предоставил Вашингтон.

Штурмовые группы и беспилотники были снабжены устройствами GPS с шифрованием и широким применением искусственного интеллекта — таким образом с большого расстояния происходили применение и навигация ударных БПЛА и дронов-камикадзе

источник РИА Новости

Собеседник агентства отметил, что впервые с 2011 года армия Сирии столкнулась с мощными средствами радиоэлектронной борьбы при наступлении боевиков.

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Иран заявил о поддержке США террористов в Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи указывал на то, что террористические группировки в Сирии, участвовавшие в том числе в наступлении на Алеппо, действуют в координации с США.

«Совпадения между активизацией террористов на севере Сирии с наступлением режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, а также заявления Вашингтона, что он не чувствует никаких угроз со стороны этих террористических группировок, говорят о том, что между ними и США существует координация», — отметил дипломат.

Материалы по теме:
Боевики начали масштабное наступление в Сирии. Уже захвачены стратегически важные города и крупная военная база
Боевики начали масштабное наступление в Сирии. Уже захвачены стратегически важные города и крупная военная база
28 ноября 2024
Сирийские боевики хвастаются захваченными танками и вооружением. Они устроили фотосессию на фоне российского «Панциря»
Сирийские боевики хвастаются захваченными танками и вооружением. Они устроили фотосессию на фоне российского «Панциря»
1 декабря 2024

В свою очередь, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что США отрицают причастность к террористической атаке в Сирии. По его словам, Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией в Сирии и находится в контакте с властями стран Ближневосточного региона.

Россия и Турция могут быть втянуты в прямой конфликт в Сирии

Агентство Associated Press утверждает, что Россия и Турция могут быть втянуты в прямой конфликт в Сирии. К этому могут привести обострение ситуации в стране и наступление террористических группировок на Алеппо.

Кроме того, есть риск начала региональной войны на фоне конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС, напряженности в отношениях с Ираном и нестабильной ситуации в Ливане, пишут журналисты.

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

28 ноября сирийские вооруженные террористические группировки совершили крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе масштабного наступления им удалось захватить несколько населенных пунктов, включая стратегически важные города. Армия Сирии ведет борьбу с боевиками, они несут потери.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украину обвинили в причастности к захвату Алеппо. Как они помогли террористам?

      Зеленский послал Россию на три буквы

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

      Ural возобновит выпуск «бюджетных» мотоциклов с коляской в Казахстане

      Зеленский анонсировал перестановки в командовании ВСУ

      Вереница загадочных светящихся шаров в небе над российским регионом попала на видео

      Немецкий генерал признал неготовность Германии воевать с Россией

      Названы заинтересованные в повреждении нефтепровода «Дружба» стороны

      Balenciaga презентовала кроссовки на шпильках

      В Грузии заявили о нападении оппозиции на офисы правящей партии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше