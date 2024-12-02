Иран заявил о поддержке США террористов в Сирии

МИД Ирана: террористы в Сирии действуют в координации с США

Террористические группировки в Сирии, участвующие в том числе в наступлении на Алеппо, действуют в координации с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает агентство IRNA.

«Совпадения между активизацией террористов на севере Сирии с наступлением режима прекращения огня между Израилем и Ливаном, а также заявлений Вашингтона, что он не чувствует никаких угроз со стороны этих террористических группировок, говорят о том, что между ними и США существует координация», — отметил дипломат.

1 декабря официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что США отрицают причастность к террористической атаке в Сирии.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.