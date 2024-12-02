Россия и Турция могут быть втянуты в прямой конфликт в Сирии. Что может привести к этому?

AP: наступление повстанцев в Сирии грозит втянуть Турцию в конфликт с РФ

Россия и Турция могут быть втянуты в прямой конфликт в Сирии. К этому могут привести обострение ситуации в стране и наступление террористических группировок на Алеппо, передает агентство Associated Press (AP).

«Всплеск боевых действий (...) также рискует втянуть Россию и Турцию — у каждой из которых есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямые тяжелые бои друг против друга», — говорится в публикации.

Кроме того, есть риск начала региональной войны на фоне конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС, напряженностью в отношениях с Ираном и нестабильной ситуацией в Ливане.

ВКС России совместно с сирийской армией нанесли удары в Идлибе, Хаме и Алеппо

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

За три дня Вооруженные силы (ВС) Сирии уничтожили около тысячи боевиков, а также продолжили уничтожать опорные пункты террористической «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организаций и запрещена) в окрестностях Алеппо и Идлиба.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

1 декабря правительственные войска, действовавшие на севере провинции Хама, граничащей с провинциями Алеппо и Идлиб, пресекли попытку боевиков прорваться в город и уничтожили десятки террористов, сдерживая их наступление. Армия Сирии начала контролировать въезды и выезды из населенных пунктов Телль-эн-Насирия, Телль-эс-Самман, Зор-эль-Джадид, Зор-эль-Махрука, Зор-эль-Хайса и других районов в северной части региона, а также взяла под полный контроль города Тайбет аль-Имам, Хирбет аль-Хаджама, Хальфая и Суран.

В тот же день Воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с ВС Сирии нанесли ракетно-бомбовые удары по местам скопления боевиков и техники, складам боеприпасов и вооружения, позициям РСЗО и артиллерии, пунктам управления. В результате было уничтожено 320 боевиков и 63 единицы техники в Идлибе, Хаме и Алеппо.

Асад пообещал победить терроризм в стране

Президент Сирии Башар Асад пообещал победить терроризм на территории республики вне зависимости от того, кто является его сторонниками и спонсорами. Еще он отметил, что террористы не представляют народ республики или ее институты.

Башар Асад Фото: Saudi Press Agency / Reuters

При этом в США назвали неожиданным успех сирийских боевиков. Как заявил директор Центра исследований Ближнего Востока в Университете Оклахомы Джошуа Лэндис, боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России), вероятно, даже не ожидали прорыва в Алеппо, однако теперь продвигаются вперед и надеются дойти до Дамаска.

По словам специалиста, проблема для Асада состоит в том, что ни Россия, которая наносит авиаудары по повстанцам, ни Иран на самом деле не в состоянии прийти ему на помощь.

Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. Бои в нем начались летом 2012 года, когда его восточную часть захватили различные исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем сирийской армии. В декабре 2016 года власти города сообщили о полном прекращении огня.