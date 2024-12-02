На Западе заявили об угрозе конфликта России и Турции из-за Сирии

AP: обострение ситуации в Сирии может привести к конфликту России и Турции

Обострение ситуации в Сирии и наступление террористических группировок на Алеппо может привести к конфликту России и Турции из-за противоречащих интересов двух стран в регионе. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Всплеск боевых действий (...) также рискует втянуть Россию и Турцию — у каждой из которых есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямые тяжелые бои друг против друга», — отмечается в материале издания.

Кроме того, авторы указывают на риск начала региональной войны на фоне конфликта Израиля с палестинским радикальным движением ХАМАС, напряженностью в отношениях с Ираном и нестабильной ситуацией в Ливане.

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе провинции Алеппо. За три дня Вооруженные силы Сирии уничтожили около тысячи боевиков.

По данным Минобороны России, Воздушно-космические силы РФ совместно с Вооруженными силами Сирии в воскресенье, 1 декабря, уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в Идлибе, Хаме и Алеппо.