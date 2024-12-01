Боевики в сирийском Алеппо сделали фото на фоне захваченного «Панциря»

Боевикам в сирийском Алеппо удалось захватить зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства и другую технику. Об этом сообщает «Военный обозреватель».

Боевики не преминули похвастаться и устроить фотосессию на фоне захваченного на авиабазе Квейрис «Панциря». Каких-либо подробностей пока не приводится.

В то же время, как пишет «Военный осведомитель», у членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) уже есть реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» калибра 220 миллиметров. Также уточняется, что на аэродроме Квейрис сирийцы бросили свои L-39ZA, используемые в качестве легких штурмовиков, запас авиабомб к ним, а также советскую зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Шилку». Теперь, отмечает «Военный осведомитель», у боевиков есть ВВС и ПВО, а сирийская авиация лишилась множества самолетов.

Фото: Omar Albam / AP

На другой авиабазе сирийцы оставили боевикам танки

По имеющимся данным, на авиабазе ВВС Сирии Абу-эд-Духур в распоряжении боевиков оказались танки Т-72 и Т-55, БТР-80, РСЗО «Град», 130-миллиметровая пушка М-46 и еще одна ЗСУ-23-4 «Шилка».

В данном случае как минимум часть брошенной техники может быть неисправной. Т-55 буксировался с помощью Т-72, с БТР-80 был снят КПВТ, а у «Шилки» недостает одного ствола, уточняет «Военный осведомитель».

Также стало известно, что помимо учебно-боевых чешских самолетов L-39 боевикам оставили также вертолет Ми-8 с изображением самого Башара Асада на борту. При этом неизвестно, исправен ли он.

Фото: Omar Albam / AP

Основные события сирийского конфликта развернулись в провинции Хама

Незаконные вооруженные формирования без особых усилий заняли несколько населенных пунктов, а их передовые отряды зашли в северную часть города Хама, установив там свое присутствие, указывает «Рыбарь». Между тем сирийские правительственные войска отчитались, что пресекли попытку боевиков прорваться в город и уничтожили десятки террористов, сдерживая их наступление. Вооруженным силам страны также удалось взять под контроль ряд районов, наиболее важные из которых Калаат эль-Мадик и Маардас. ТАСС со ссылкой на станцию Sham FM сообщает, что подразделения армии Сирии установили полный контроль над территорией ряда населенных пунктов на севере Хамы.

За несколько дней террористы взяли под контроль территорию площадью в 400 квадратных километров и стратегические высоты близ поселка Аль-Авади, что позволит держать под огневым контролем ведущие к столице провинции транспортные магистрали и будет способствовать наступлению террористов к провинции Хомс. По некоторым данным, повстанцы также захватили поселок Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб.

В свою очередь, лидер Сирии Башар Асад заявил, что вооруженные силы страны при помощи российских и иранских союзников «успешно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление». Государственный телеканал «Аль-Ихбария» между тем сообщил, что сирийская армия уничтожила за последние три дня около тысячи боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организаций и запрещена).