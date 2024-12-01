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13:09, 1 декабря 2024Мир

Сирийские боевики хвастаются захваченными танками и вооружением. Они устроили фотосессию на фоне российского «Панциря»

Боевики в сирийском Алеппо сделали фото на фоне захваченного «Панциря»
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Боевикам в сирийском Алеппо удалось захватить зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» российского производства и другую технику. Об этом сообщает «Военный обозреватель».

Боевики не преминули похвастаться и устроить фотосессию на фоне захваченного на авиабазе Квейрис «Панциря». Каких-либо подробностей пока не приводится.

В то же время, как пишет «Военный осведомитель», у членов террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) уже есть реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» калибра 220 миллиметров. Также уточняется, что на аэродроме Квейрис сирийцы бросили свои L-39ZA, используемые в качестве легких штурмовиков, запас авиабомб к ним, а также советскую зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Шилку». Теперь, отмечает «Военный осведомитель», у боевиков есть ВВС и ПВО, а сирийская авиация лишилась множества самолетов.

Фото: Omar Albam / AP

На другой авиабазе сирийцы оставили боевикам танки

По имеющимся данным, на авиабазе ВВС Сирии Абу-эд-Духур в распоряжении боевиков оказались танки Т-72 и Т-55, БТР-80, РСЗО «Град», 130-миллиметровая пушка М-46 и еще одна ЗСУ-23-4 «Шилка».

В данном случае как минимум часть брошенной техники может быть неисправной. Т-55 буксировался с помощью Т-72, с БТР-80 был снят КПВТ, а у «Шилки» недостает одного ствола, уточняет «Военный осведомитель».

Также стало известно, что помимо учебно-боевых чешских самолетов L-39 боевикам оставили также вертолет Ми-8 с изображением самого Башара Асада на борту. При этом неизвестно, исправен ли он.

Фото: Omar Albam / AP

Основные события сирийского конфликта развернулись в провинции Хама

Незаконные вооруженные формирования без особых усилий заняли несколько населенных пунктов, а их передовые отряды зашли в северную часть города Хама, установив там свое присутствие, указывает «Рыбарь». Между тем сирийские правительственные войска отчитались, что пресекли попытку боевиков прорваться в город и уничтожили десятки террористов, сдерживая их наступление. Вооруженным силам страны также удалось взять под контроль ряд районов, наиболее важные из которых Калаат эль-Мадик и Маардас. ТАСС со ссылкой на станцию Sham FM сообщает, что подразделения армии Сирии установили полный контроль над территорией ряда населенных пунктов на севере Хамы.

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За несколько дней террористы взяли под контроль территорию площадью в 400 квадратных километров и стратегические высоты близ поселка Аль-Авади, что позволит держать под огневым контролем ведущие к столице провинции транспортные магистрали и будет способствовать наступлению террористов к провинции Хомс. По некоторым данным, повстанцы также захватили поселок Марат-эн-Нуман в провинции Идлиб.

В свою очередь, лидер Сирии Башар Асад заявил, что вооруженные силы страны при помощи российских и иранских союзников «успешно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление». Государственный телеканал «Аль-Ихбария» между тем сообщил, что сирийская армия уничтожила за последние три дня около тысячи боевиков из группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана в России террористической организаций и запрещена).

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