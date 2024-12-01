В Сирии у боевиков появился «Ураган» с полным боекомплектом

В Сирии боевики ХТШ захватили РСЗО «Ураган»

У протурецких боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) появилась установка «Ураган» с полным боекомплектом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В канале опубликовали фотографию «Урагана», управляемого членом ХТШ.

«Ураган» — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров, комплекс был принят на вооружение в 1975 году.

Накануне члены ХТШ сфотографировались на фоне захваченного ими в сирийском Алеппо зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь».

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.