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12:48, 1 декабря 2024Мир

В Сирии у боевиков появился «Ураган» с полным боекомплектом

В Сирии боевики ХТШ захватили РСЗО «Ураган»
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: РИА Новости

У протурецких боевиков террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) появилась установка «Ураган» с полным боекомплектом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

В канале опубликовали фотографию «Урагана», управляемого членом ХТШ.

«Ураган» — советская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 220 миллиметров, комплекс был принят на вооружение в 1975 году.

Накануне члены ХТШ сфотографировались на фоне захваченного ими в сирийском Алеппо зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь».

28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на позиции правительственных войск в районе Алеппо. Сообщалось, что повстанцы захватили 13 деревень и крупнейшую базу сирийской армии в этой местности.

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