Ural возобновит выпуск «бюджетных» мотоциклов с коляской в Казахстане

Ural возобновит выпуск моноприводных мотоциклов CT на заводе в Казахстане

Компания Ural Motorcycles решила возобновить выпуск моноприводных мотоциклов серии Ural CT в январе 2025 года. Об этом сообщает портал Wroom.ru.

При этом сборка легендарных советских мотоциклов с коляской будет проходить не в России, а в Казахстане, куда ИМЗ перенес производство в 2022 году. Переезд состоялся из-за опасений компании потерять американский рынок сбыта, который является для завода одним из главных экспортных направлений.

В течение последних двух лет предприятие выпускало только полноприводные мотоциклы серии Gear Up с дополнительным приводом на колесо коляски. Это было связано с оптимизацией логистики на новой производственной площадке в Казахстане. Однако теперь в компании решили сделать ставку на более доступную моноприводную версию. Это решение было связано с желанием ИМЗ повысить процент продаж своей техники в России и странах СНГ. Коляска у такой модели будет вынесена вперед, что повысит устойчивость мотоцикла на поворотах.

Если полноприводная модель оснащалась 19-дюймовыми дисками, то на моноприводной будут установлены 18-дюймовые аналоги. Как ожидается, это позволит снизить клиренс и центр тяжести мотоциклов. В настоящее время все модели Ural оснащаются двухцилиндровым мотором объемом 749 кубических сантиметров и мощностью 41 лошадиная сила. Стоимость «бюджетной» моноприводной модели, как отмечается, составит 17,5 тысячи долларов. Для сравнения, цена полноприводной версии легендарных мотоциклов начинается от 20 тысяч.

О решении перенести выпуск в Казахстан глава Ural Motorcycles Илья Хаит объявил в конце апреля 2022 года. Сборку мотоциклов перенесли в город Петропавловск. До этого производство проходило на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области. Перенести выпуск в соседнюю страну решили из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции со стороны западных стран, а также из-за запрета на импорт техники из России.