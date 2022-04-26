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«Урал» перенесет производство мотоциклов в Казахстан

Гендиректор Ural Motorcycles Хаит заявил о переносе производства мотоциклов в Казахстан

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов в казахстанский Петропавловск. Об этом заявил генеральный директор Илья Хаит в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале компании.

Решение о переносе производства из Ирбита Свердловской области принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России. Большинство мотоциклов «Урал» идет в западные страны, в том числе в США.

При этом на самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будет продолжена работа: там будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.

Ранее источник ТАСС, близкий к «АвтоВАЗу», сообщил, что долю Renault в «АвтоВАЗе», которая составляет 68 процентов, готов выкупить один из китайских автоконцернов, причем продажа может состояться уже в мае или июне.

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Марина Совина
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