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10:55, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Армении оппозиция потребовала возможности ознакомиться с проектом мира с Азербайджаном

В Армении потребовали возможности ознакомиться с проектом мирного соглашения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В Армении группа оппозиционных депутатов подала в суд с требованием заставить МИД и правительство страны дать возможность ознакомиться с проектом мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное парламентариями заявление.

«Депутаты требуют признать решение министра иностранных дел от 14 марта 2024 года нелегитимным. Данным решением им было запрещено знакомиться с (...) проектом соглашения с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

В октябре премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что запретил оппозиции ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном. Он также отказался публиковать текст соглашения с Баку, исходя из «дипломатической этики».

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