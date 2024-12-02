В Армении оппозиция потребовала возможности ознакомиться с проектом мира с Азербайджаном

В Армении потребовали возможности ознакомиться с проектом мирного соглашения

В Армении группа оппозиционных депутатов подала в суд с требованием заставить МИД и правительство страны дать возможность ознакомиться с проектом мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное парламентариями заявление.

«Депутаты требуют признать решение министра иностранных дел от 14 марта 2024 года нелегитимным. Данным решением им было запрещено знакомиться с (...) проектом соглашения с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

В октябре премьер-министр республики Никол Пашинян сообщил, что запретил оппозиции ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном. Он также отказался публиковать текст соглашения с Баку, исходя из «дипломатической этики».

