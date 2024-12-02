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08:08, 2 декабря 2024Мир

В Бельгии у офиса правнучки Чкалова появился украинский флаг

По адресу стартапа правнучки Чкалова в Бельгии появился украинский флаг
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В бельгийском городе Левен по адресу нового стартапа правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (внесена Минюстом в перечень иноагентов, а также список террористов и экстремистов Росинфомониторинга) увидели украинский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в этом городе девушка зарегистрировала юрлицо под названием «May23» — оно специализируется на производстве мыла. Однако сфера деятельности стартапа не ограничивается только мыловарением, уточнило агентство.

Бизнес-проект также занимается организацией мероприятий, издательским делом и образовательными услугами. Богданова же зарегистрирована в стране как частный предприниматель и платит налоги.

Ранее Богданова заявляла, что по Москве нужно нанести удар ядерным оружием. По ее мнению, это поможет завершить конфликт на Украине. Против девушки возбуждено уголовное дело.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.

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