По адресу стартапа правнучки Чкалова в Бельгии появился украинский флаг

В бельгийском городе Левен по адресу нового стартапа правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (внесена Минюстом в перечень иноагентов, а также список террористов и экстремистов Росинфомониторинга) увидели украинский флаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в этом городе девушка зарегистрировала юрлицо под названием «May23» — оно специализируется на производстве мыла. Однако сфера деятельности стартапа не ограничивается только мыловарением, уточнило агентство.

Бизнес-проект также занимается организацией мероприятий, издательским делом и образовательными услугами. Богданова же зарегистрирована в стране как частный предприниматель и платит налоги.

Ранее Богданова заявляла, что по Москве нужно нанести удар ядерным оружием. По ее мнению, это поможет завершить конфликт на Украине. Против девушки возбуждено уголовное дело.

Валерий Чкалов — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В качестве командира экипажа самолета совершил первый беспосадочный перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер в 1937 году.