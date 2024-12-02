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02:11, 2 декабря 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о переброске новых частей ВСУ в Торецк

Пушилин: ВСУ вцепились в Торецк, куда перебрасывают резервы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «вцепились» в Торецк, перебрасывая в город резервы и новые части. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник продолжает перебрасывать резервы. ВСУ активно используют беспилотники, как FPV, так и сбросовые. Устремления на Горловку по-прежнему очевидны, потому что много попыток бить по инфраструктурным объектам», — рассказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что все угольные шахты на взятых под контроль территориях в ДНР находятся в плачевном состоянии. По его словам, уже сейчас однозначно можно сказать, что ситуация крайне сложная.

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