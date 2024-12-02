В Грузии заявили о нападении оппозиции на офисы правящей партии

Премьер Грузии Кобахидзе заявил о нападении на офисы партии «Грузинская мечта»

Представители оппозиции нападают на офисы правящей партии Грузии «Грузинская мечта». Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Вчера пытались поджечь наш офис в Кутаиси, сегодня закидали камнями офис партии в Зестафони и разбили голову одной из женщин, сотруднице офиса», — приводятся в публикации слова главы грузинского правительства.

Он добавил, что при этом представители правящей партии не намерены реагировать на провокации.

Ранее Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста, исполняя задания «начальников» извне. По его словам, оппозиционеры не могут отказаться от задания начальства, потому как «такова судьба агента».