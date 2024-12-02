В Литве объявили именные санкции против грузинских чиновников

МИД Литвы опубликовал список грузинских чиновников, против которых ввели санкции

МИД Литвы опубликовал список грузинских чиновников, против которых республика ввела именные санкции. Перечень попавших под ограничение граждан Грузии опубликовал в социальной сети X глава дипломатического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как следует из объявленного перечня, под санкции Вильнюса за «нарушение прав человека» попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури, а также руководители силовых ведомств.

При этом премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе в указанном списке нет.

1 декабря стало известно, что Литва, Латвия и Эстония планируют ввести санкции в отношении властей Грузии на фоне протестов в стране и отказа от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года.