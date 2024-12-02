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16:31, 2 декабря 2024Бывший СССР

В Литве объявили именные санкции против грузинских чиновников

МИД Литвы опубликовал список грузинских чиновников, против которых ввели санкции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

МИД Литвы опубликовал список грузинских чиновников, против которых республика ввела именные санкции. Перечень попавших под ограничение граждан Грузии опубликовал в социальной сети X глава дипломатического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Как следует из объявленного перечня, под санкции Вильнюса за «нарушение прав человека» попали основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури, а также руководители силовых ведомств.

При этом премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе в указанном списке нет.

1 декабря стало известно, что Литва, Латвия и Эстония планируют ввести санкции в отношении властей Грузии на фоне протестов в стране и отказа от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года.

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