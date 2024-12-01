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23:07, 1 декабря 2024Мир

Три страны Балтии договорились ввести санкции против правительства Грузии

Литва, Латвия и Эстония намерены ввести санкции в отношении властей Грузии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Латвия, Литва и Эстония планируют ввести санкции в отношении властей Грузии на фоне протестов в стране и приостановки евроинтеграции. Об этом рассказал глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети X.

«Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах», — указал дипломат.

В свою очередь, в МИД Эстонии сообщили, что введение санкций «необходимо против высшего руководства самопровозглашенного правительства Грузии». Ведомство призвало страны ЕС и США «следовать нашему примеру».

Ранее в Министерстве обороны Грузии осудили приостановку переговоров о вступлении в Европейский союз властями республики. 28 ноября грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что республика не будет ставить в повестку дня открытие переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Кроме того, Грузия откажется на данный срок от всех бюджетных грантов Евросоюза.

Также ранее стало известно, что в первый день работы на должности главы евродипломатии Кая Каллас, прибывшая с визитом в Киев, выступила с поддержкой участников антиправительственных демонстраций в Тбилиси. Крупные митинги в Грузии прошли 29 и 30 ноября, в обоих случаях полиция для разгона собравшихся на площади людей применяла водометы и слезоточивый газ.

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