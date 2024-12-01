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17:45, 1 декабря 2024Бывший СССР

Глава европейской дипломатии осудила насилие силовиков в Тбилиси

Глава евродипломатии Каллас поддержала антиправительственные силы в Тбилиси
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В первый день работы на должности главы евродипломатии Кая Каллас, прибывшая с визитом в Киев, выступила с поддержкой участников антиправительственных демонстраций в Тбилиси. Об этом со ссылкой на записи дипломата в Х сообщает ТАСС.

Каллас осудила насилие со стороны силовиков, которому подвергаются протестующие, и решение победившей на выборах «Грузинской мечты» приостановить процедуру вступления в Евросоюз. Каллас предупредила, что ЕС может ввести санкции против Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа от евроинтеграции.

Крупные митинг в Грузии прошли 29 и 30 ноября, в обоих случаях полиция для разгона собравшихся на площади людей применяла водометы и слезоточивый газ. Были госпитализированы почти 50 человек. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе утверждал, что такие действия являются ответом на «систематическое насилие со стороны протестующих».

Непосредственным поводом для протестов стало заявление Кобахидзе о намерении вывести из повестки дня вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года, а также отказаться от всех бюджетных грантов оттуда. Он указал, что «Грузинской мечте» не нравится постоянное давление на нее и призывы отменить ряд принятых в последнее время законов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая протестующих, уже отказалась сложить полномочия, так как считает парламент и правительство, сформированные по итогам выборов, нелегитимными. Президентские выборы пройдут 14 декабря, и Кобахидзе указывает, что в день инаугурации 29 декабря глава государства сменится.

У оппозиции нет сомнений в том, что президентом станет представитель правящей партии, поскольку его выбирают члены коллегии выборщиков, состоящей наполовину из депутатов парламента и делегатов регионов.

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