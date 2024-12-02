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12:25, 2 декабря 2024Россия

В Минобороны отчитались об уничтожении 69 украинских БПЛА

Минобороны отчиталось об уничтожении 69 украинских БПЛА и снаряда Himars
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом отчитались в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что также удалось ликвидировать снаряд реактивной системы залпового огня Himars.

Российская авиация нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотниками и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах, разъяснили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что всего с начала спецоперации было уничтожено 649 самолетов, 283 вертолета, 37 082 дрона противника.

1 декабря стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике.

ЖЗЛ
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