В Минобороны отчитались об уничтожении 69 украинских БПЛА

Минобороны отчиталось об уничтожении 69 украинских БПЛА и снаряда Himars

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом отчитались в Минобороны в ходе очередного брифинга.

В ведомстве отметили, что также удалось ликвидировать снаряд реактивной системы залпового огня Himars.

Российская авиация нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотниками и скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах, разъяснили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что всего с начала спецоперации было уничтожено 649 самолетов, 283 вертолета, 37 082 дрона противника.

1 декабря стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике.