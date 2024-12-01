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12:07, 1 декабря 2024Россия

Российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в ДНР
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Ильинка и Петровка в Донецкой народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

Уточняется, что подразделения южной группировки войск взяли Ильинку. Также нанесено поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах нескольких населенных пунктов ДНР.
 
Между тем подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Петровка. Нанесено поражение живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны ВСУ, заявили в оборонном ведомстве.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил об успехе Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Так он прокомментировал сообщение Минобороны о том, что российские военнослужащие за осень взяли под контроль 88 населенных пунктов. По словам депутата, осеннее продвижение России — это только начало.

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