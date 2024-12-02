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12:24, 2 декабря 2024Экономика

В озадачившей москвичей вывеске нашли нарушения

В вывеске московской пекарни «Сладкая полка» нашли нарушения
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В неоновой вывеске московской пекарни «Сладкая полка», которая озадачила жителей столицы, обнаружили нарушения. Об этом сообщает издание «Подъем».

Магазин со сладостями и выпечкой располагается на 6-й Радиальной улице. На одном из окон здания владельцы установили розовую неоновую вывеску с названием заведения. Опрошенные журналистами москвичи признались, что название вызывает вопросы из-за двусмысленности — многие не могут прочитать правильно с первого раза.

В Объединении административно-технических инспекций Москвы рассказали, что вывеска оформлена не по правилам. Так, конструкция размещена с внутренней стороны остекления одна над другой с превышением допустимых размеров по длине и высоте, а ее расстояние от остекления меньше 0,15 метра. Однако заставлять собственника демонтировать вывеску не будут — вместо этого ведомство направит рекомендации.

Ранее власти Челябинска заставили владельцев местного стиптиз-клуба убрать изображения женщин с витрины.

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