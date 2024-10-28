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18:47, 28 октября 2024Экономика

Власти российского города заставили стрип-клуб убрать женщин с витрины

Глава Челябинска Лошкин заставил стрип-клуб убрать изображения женщин с витрины

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Власти Челябинска заставили владельцев местного стиптиз-клуба убрать изображения женщин с витрины. Об этом стало известно Telegram-каналу «Подъем».

В заведении Zanoza заявили, что уберут изображения силуэтов женщин со стекол после жалобы врио главы российского города Алексея Лошкина. Представители клуба подчеркнули, что никаких серьезных проблем с властями из-за вывески нет. «К нам приходили, дали нам сроки для устранения всех вопросов, поэтому проблем нет. До 13 ноября у нас срок», — рассказали они.

Представили заведения добавили, что новое оформление для витрины клуба еще не выбрано. «Но оно будет явно намного лучше старого», — заключили собеседники канала.

Ранее Лошкина возмутился, что на фасаде здания в центре города изображены галогеновые женщины. Он отметил, что мимо стриптиз-клуба часто проходят дети и туристы.

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      Александра Качан
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