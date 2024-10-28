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11:49, 28 октября 2024Россия

Российского мэра возмутили «галогеновые тела» женщин

Врио главы Челябинска Лошкин возмутился изображением галогеновых женщин
Алексей Лошкин

Алексей Лошкин. Кадр: Гранада TV / YouTube

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин возмутился изображением галогеновых женщин на фасаде стриптиз-клуба. Возмущение чиновник высказал во время совещания, его слова приводит портал KP.RU.

По словам Лошкина, заведение со смутившим его дизайном находится в центре города, где его могут увидеть дети.

«Не знаю, какое слово подобрать. Приват-клуб там какой-то открыт, с галогеновыми телами женщин изображения», — заявил врио мэра Челябинска. Он отметил, что кроме детей изображение силуэтов женщин могут вызвать отторжение у гостей города.

Ранее сообщалось, что на Камчатке силовики задержали мэра города Елизово Артема Гаглошвили за хулиганство.

ЖЗЛ
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