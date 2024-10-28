Российского мэра возмутили «галогеновые тела» женщин

Врио главы Челябинска Лошкин возмутился изображением галогеновых женщин

Врио главы Челябинска Алексей Лошкин возмутился изображением галогеновых женщин на фасаде стриптиз-клуба. Возмущение чиновник высказал во время совещания, его слова приводит портал KP.RU.

По словам Лошкина, заведение со смутившим его дизайном находится в центре города, где его могут увидеть дети.

«Не знаю, какое слово подобрать. Приват-клуб там какой-то открыт, с галогеновыми телами женщин изображения», — заявил врио мэра Челябинска. Он отметил, что кроме детей изображение силуэтов женщин могут вызвать отторжение у гостей города.

Ранее сообщалось, что на Камчатке силовики задержали мэра города Елизово Артема Гаглошвили за хулиганство.