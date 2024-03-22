На Камчатке задержали мэра Елизова по делу о хулиганстве

На Камчатке задержали мэра Елизова Гаглошвили по делу о хулиганстве

На Камчатке силовики задержали мэра города Елизово Артема Гаглошвили за хулиганство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, против Гаглошвили возбуждено дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Отмечается, что мэр уже фигурировал в нескольких скандалах. Так, 1 февраля его остановили сотрудники ГИБДД, но Гаглошвили отказался проходить медицинское освидетельствование. А в декабре 2023 года он устроил драку на базе отдыха, которая попала на видео.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух депутатов городской думы Тулуна по обвинению в мошенничестве с недвижимостью.