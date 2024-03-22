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08:14, 22 марта 2024Силовые структуры

На Камчатке задержали мэра Елизова по делу о хулиганстве

На Камчатке задержали мэра Елизова Гаглошвили по делу о хулиганстве

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

На Камчатке силовики задержали мэра города Елизово Артема Гаглошвили за хулиганство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, против Гаглошвили возбуждено дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Отмечается, что мэр уже фигурировал в нескольких скандалах. Так, 1 февраля его остановили сотрудники ГИБДД, но Гаглошвили отказался проходить медицинское освидетельствование. А в декабре 2023 года он устроил драку на базе отдыха, которая попала на видео.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух депутатов городской думы Тулуна по обвинению в мошенничестве с недвижимостью.

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      Екатерина Кашурникова
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