В России ребенку с инвалидностью отказались выдать новогодний подарок из-за прописки

В Новороссийске ребенку с инвалидностью не выдали подарок из-за прописки

В Новороссийске ребенку с инвалидностью отказались выдать новогодний подарок из-за прописки в другом городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отец пятилетнего мальчика рассказал изданию, что им дали направление в детском саду на получение презента. Сначала семью перенаправили в другую администрацию, а после и вовсе не стали ничего выдавать. Сотрудники сослались на то, что ребенок прописан в Санкт-Петербурге.

В то же время у семьи есть временная регистрация в Новороссийске. Она живет здесь третий год.

Инвалидность из-за расстройства аутистического спектра мальчику дали в августе. Его отец отметил, что в Новороссийске нет мер поддержки для детей-инвалидов — только те, что приняты на федеральном уровне.

Ранее стало известно, что в Приморье ребенка с инвалидностью нашли ночью идущим вдоль дороги.