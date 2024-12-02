В России стало меньше одного типа жилья

«Известия»: в России начало сокращаться предложение новостроек

В России стало меньше квартир в новостройках — предложение этого типа жилья начало сокращаться по итогам октября 2024 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Так, по данным «Яндекс Недвижимости», по сравнению с сентябрем предложение строящихся квартир уменьшилось на 4 процента при медианной стоимости одного квадратного метра в городах-миллионниках в 171 тысячу рублей.

Эксперты системы мониторинга и анализа новостроек bnMAP.pro тоже говорят об отрицательной динамике. По данным специалистов, предложение на первичном рынке сократилось на 1-4 процента во всех российских мегаполисах, кроме Санкт-Петербурга и Самары.

Однако говорить о долгосрочности тренда эксперты пока не рискуют. «Чтобы это определить, нужно будет отследить помесячно количество новых стартов и объемы реального спроса на большом отрезке времени — например, за весь 2024 год. При росте спроса и более медленном поступлении новых объемов новостроек на рынок возможно дальнейшее сокращение экспозиции», — пояснили аналитики.

Ранее россиян призвали не ждать глобального обвала цен на недвижимость до 50 процентов. Эксперты подчеркнули, что сейчас застройщики точечно делают скидки на объекты, которые плохо продаются.