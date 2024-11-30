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05:02, 30 ноября 2024Экономика

Россиянам рассказали о будущем цен на недвижимость

Юрист Писанкова: не стоит ожидать глобального обвала цен на недвижимость
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В среднесрочной перспективе не стоит ожидать глобального обвала цен на недвижимость до 50 процентов, считает эксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства Анна Писанкова. В беседе с «Лентой.ру» Писанкова рассказала россиянам о будущем цен на недвижимость.

«Сейчас очень много разговоров вокруг темы падания цен на недвижимость. Все этого очень сильно хотят. Но на самом деле мы еще не пришли к моменту, когда застройщики сильно упали по продажам. Еще есть остатки семейной и IT-ипотеки, также застройщики начали активно использовать рассрочки, которые покупатели с удовольствием используют без переплаты по ипотекам», — отметила специалист.

Эксперт также подчеркнула, что сейчас застройщики точечно делают скидки на объекты, которые плохо продаются.

Глобального обвала цен до 50 процентов я не ожидаю

Анна Писанковаэксперт по недвижимости, юрист, руководитель брокерского онлайн-агентства

Более того, Писанковой заметила, что сейчас многие потребители хранят средства на депозитных счетах, так как банки предлагают высокие ставки по вкладам, однако, по ее словам, на фоне новостей о возможной заморозке вкладов, многие начали перенаправлять активы в недвижимость. По словам специалиста, если Центробанк снизит ключевую ставку, то многие откажутся хранить деньги на депозитах и опять предпочтут начать вкладываться в недвижимость.

«По ценам, скорее всего, нас ждет стагнация, и уже не будет такого сильного роста как раньше, а также сохранятся точечные скидки от застройщиков по проектам, которые плохо продаются и плохо пополняются эскроу счета. Скидки могут достигать до 35 процентов. Январь и февраль будут лучшими месяцами, чтобы купить недвижимость и получить хорошую скидку от застройщика», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России уже начали снижаться цены на новостройки. При этом она подчеркнула, что застройщикам в регионах сложно предлагать большие скидки, так как они обычно работают на грани рентабельности.

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